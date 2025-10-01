Beleef een dag vol avontuur!

Samen met Olivier B. Bommel en Tom Poes in het nieuwe overdekte pretpark in de Achterhoek! Open vanaf 3 oktober.

Sneak preview!

Ontdek de attracties!

1 oktober 2025

Feestelijke opening Bommelwereld

Online ticket

  • Een dag vol avontuur!
  • Vaste datum & flexibele prijs
  • 2 tot 4 jaar en 65+ tegen gereduceerd tarief

Prijs:
€ 26 per persoon

Familietickets

  • Een dagje weg voor het hele gezin!
  • Beste prijs voor families
  • 4, 5 of 6 personen

Prijs:
€ 24 per persoon

Abonnement

  • Kies de pas die bij je past! Toegang enkel door de week of op elke openingsdag.
  • Een dag vol avontuur, wanneer jij het wilt.
  • Persoonsgebonden

Vanaf:
€ 80 per persoon

Beleef een dag vol avontuur!

Kom vanaf 3 oktober 2025 naar Bommelwereld, het nieuwe indoor pretpark in Groenlo, Achterhoek.

Meer dan 20 attracties die je meenemen in de bijzondere avonturen van Olivier B. Bommel en Tom Poes! Raas langs grote rotsen in de Bulderbaan, laat je verwonderen in de Oude Schicht of ga lekker klauteren in het Klauter Magazijn. In Bommelwereld is voor iedereen wat te beleven!

Is één dagje uit niet genoeg? Overnacht op het naastgelegen bungalowpark Marveld Recreatie en maak er een onvergetelijke vakantie vol avontuur van samen met je gezin of familie!

Ontdek de attracties

Van draaimolens tot thrillrides
Daverend Draken Spektakel

Mini Jets

Razende Rommel

Kids / Mini Flume

De BulderBaan

Familie coaster / Thrillride

Zwevende Zwam

Zweefmolen

Magisch Emporium

Family / Fun House

De Denk Tank

Interactieve Games

De Dolle Albatros

Spin boat

Prof. Prlwytzkofsky Bots Bolides

Botsauto's

Protonen Spitz

Droptower

De Oude Schicht

Oldtimers

Wentel Kratten

Crazy Cars

De Rommeldamse Spil

Draaimolen

De Vreemde Eend

Eenden carroussel

Haventakel ‘De Zware Last’

Lift Tower

Klauter Magazijn

Klimparcours

Speel Prieel

Speel Prieel

Roetsjbaan

Familie Glijbaan

Trekvlotten

Trekvlotten

Haven Meester

Interactieve Games

Vriendelijke Visjes

Family / Kids

Restaurant Cant & Claer

Restaurant

De Bommel Boetiek

Winkel

De Bommelzolder

Museum

Theater
De Eregalerij

Plattegrond

