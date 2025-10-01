Beleef een dag vol avontuur!
Samen met Olivier B. Bommel en Tom Poes in het nieuwe overdekte pretpark in de Achterhoek! Open vanaf 3 oktober.
1 oktober 2025
Feestelijke opening Bommelwereld
- Een dag vol avontuur!
- Vaste datum & flexibele prijs
- 2 tot 4 jaar en 65+ tegen gereduceerd tarief
- Een dagje weg voor het hele gezin!
- Beste prijs voor families
- 4, 5 of 6 personen
Abonnement
- Kies de pas die bij je past! Toegang enkel door de week of op elke openingsdag.
- Een dag vol avontuur, wanneer jij het wilt.
- Persoonsgebonden
Beleef een dag vol avontuur!
Kom vanaf 3 oktober 2025 naar Bommelwereld, het nieuwe indoor pretpark in Groenlo, Achterhoek.
Meer dan 20 attracties die je meenemen in de bijzondere avonturen van Olivier B. Bommel en Tom Poes! Raas langs grote rotsen in de Bulderbaan, laat je verwonderen in de Oude Schicht of ga lekker klauteren in het Klauter Magazijn. In Bommelwereld is voor iedereen wat te beleven!
Is één dagje uit niet genoeg? Overnacht op het naastgelegen bungalowpark Marveld Recreatie en maak er een onvergetelijke vakantie vol avontuur van samen met je gezin of familie!
Ontdek de attracties
Van draaimolens tot thrillrides
Daverend Draken Spektakel
Mini Jets
Razende Rommel
Kids / Mini Flume
De BulderBaan
Familie coaster / Thrillride
Magisch Emporium
Family / Fun House
De Denk Tank
Interactieve Games
De Dolle Albatros
Spin boat
Prof. Prlwytzkofsky Bots Bolides
Botsauto's
De Rommeldamse Spil
Draaimolen
De Vreemde Eend
Eenden carroussel
Haventakel ‘De Zware Last’
Lift Tower
Klauter Magazijn
Klimparcours
Roetsjbaan
Familie Glijbaan
Haven Meester
Interactieve Games
Vriendelijke Visjes
Family / Kids
Restaurant Cant & Claer
Restaurant
Plattegrond
