Beleef een dag vol avontuur!

Kom vanaf 3 oktober 2025 naar Bommelwereld, het nieuwe indoor pretpark in Groenlo, Achterhoek.

Meer dan 20 attracties die je meenemen in de bijzondere avonturen van Olivier B. Bommel en Tom Poes! Raas langs grote rotsen in de Bulderbaan, laat je verwonderen in de Oude Schicht of ga lekker klauteren in het Klauter Magazijn. In Bommelwereld is voor iedereen wat te beleven!

Is één dagje uit niet genoeg? Overnacht op het naastgelegen bungalowpark Marveld Recreatie en maak er een onvergetelijke vakantie vol avontuur van samen met je gezin of familie!